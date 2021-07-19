Италия

"Россонери" оформили переход испанского полузащитника.

Милан на правах арендного соглашения подписал контракт с Браимом Диасом, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Стороны заключили сделку сроком на два года. Остальные подробности Милан оставил без комментария.

В прошлом сезоне Диас на правах аренды отыграл 39 матчей за Милан, забив при этом семь голов и отдав четыре результативные передачи.

Напомним, что ранее итальянский клуб подписал защитника Монако Балло-Туре и форварда Челси Оливье Жиру.