Французский форвард Оливье Жиру дал первый комментарий в качестве футболиста Милана.
Оливье Жиру. Фото ФК Милан
18 июля 2021, 08:28
Днем ранее Football.ua сообщал, что Милан объявил о трансфере форварда сборной Франции Оливье Жиру.
Французский форвард тепло обратился к фанатам миланского клуба, рассказав, почему перешел именно в Серию А.
"Привет, болельщики Милана! Очень горжусь, что имею итальянское происхождение, и с нетерпением жду начала этого захватывающего приключения вместе с вами. Спасибо Ивану Газидису, которого я так давно знаю, Паоло Мальдини, Фредерику Массаре и мистеру Пиоли за приём! Вперёд, Милан!, — написал Жиру в своем twitter-аккаунте.
В прошлом сезоне Жиру сыграл за "синих" в 31 матче во всех турнирах, забив 11 мячей.
Ранее сообщалось, что Милан достиг договоренности с Монако по трансферу защитника