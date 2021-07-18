Италия

Французский форвард Оливье Жиру дал первый комментарий в качестве футболиста Милана.

Днем ранее Football.ua сообщал, что Милан объявил о трансфере форварда сборной Франции Оливье Жиру.

Французский форвард тепло обратился к фанатам миланского клуба, рассказав, почему перешел именно в Серию А.

"Привет, болельщики Милана! Очень горжусь, что имею итальянское происхождение, и с нетерпением жду начала этого захватывающего приключения вместе с вами. Спасибо Ивану Газидису, которого я так давно знаю, Паоло Мальдини, Фредерику Массаре и мистеру Пиоли за приём! Вперёд, Милан!, — написал Жиру в своем twitter-аккаунте.

В прошлом сезоне Жиру сыграл за "синих" в 31 матче во всех турнирах, забив 11 мячей.

Ранее сообщалось, что Милан достиг договоренности с Монако по трансферу защитника