Италия

Японский фулбек заинтересован в продолжении карьеры в АПЛ.

Крайний защитник Болоньи Такэхиро Томиясу в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку, а главным претендентом на футболиста называется лондонский Тоттенхэм.

Директор Болоньи Риккардо Бигон подтвердил, что "шпоры" cделали предложение по 22-летнему японцу, однако форсировать события итальянский клуб не намерен.

"Мы не торопимся продавать Томиясу... Тоттенхэм сделал нам предложение, это правда, но многие клубы проявляют к Такэхиро интерес".

"Томиясу перспективно смотрит на возможность продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Мы будет ждать предложения, которое нас устроит", — приводит слова Бигона журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Sky Sport Italia.

В минувшем сезоне Такэхиро Томиясу принял участие в 31 матче на клубном уровне, в которых отметился двумя голами.