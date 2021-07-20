Японский фулбек заинтересован в продолжении карьеры в АПЛ.
ТАКЭХИРО ТОМИЯСУ, GETTY IMAGES
20 июля 2021, 07:37
Крайний защитник Болоньи Такэхиро Томиясу в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку, а главным претендентом на футболиста называется лондонский Тоттенхэм.
Директор Болоньи Риккардо Бигон подтвердил, что "шпоры" cделали предложение по 22-летнему японцу, однако форсировать события итальянский клуб не намерен.
"Мы не торопимся продавать Томиясу... Тоттенхэм сделал нам предложение, это правда, но многие клубы проявляют к Такэхиро интерес".
"Томиясу перспективно смотрит на возможность продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Мы будет ждать предложения, которое нас устроит", — приводит слова Бигона журналист Фабрицио Романо
со ссылкой на Sky Sport Italia.
В минувшем сезоне Такэхиро Томиясу принял участие в 31 матче на клубном уровне, в которых отметился двумя голами.