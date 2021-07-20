Италия

Сербский форвард может вновь не остаться в мадридском Реале.

Будущее нападающего Луки Йовича в мадридском Реале по-прежнему туманно, поэтому уже этим летом серб может вновь отправиться за игровой практикой в другой клуб.

Как сообщает журналист Николо Скира, агент 23-летнего форварда Фали Рамадани предложил услуги своего клиента миланскому Интеру, который с нового сезона будет тренировать Симоне Индзаги.

Отмечается, что речь идет об арендном соглашении, а не полноценном трансфере, при этом ответ руководства "нерадзурри" неизвестен.

Напомним, во второй половине прошлого сезона Лука Йович выступал на правах аренды в Айнтрахте, за который ему удалось забить 4 гола и отдать 2 ассиста в 18 поединках Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал готов рассмотреть даже полноценную продажу сербского форварда, однако единственной потенциальной проблемой являются финансовые запросы "сливочных" — 63 миллиона евро.