Испания

Форвард неудачно начал процесс подготовки к сезону.

Мадридский Реал также постепенно начал входить в тренировочный ритм накануне старта нового сезона, а персонально для нападающего "бланкос" Луки Йовича этот эта должен был стать ключевым на пути к завоеванию места в стартовом составе при Карло Анчелотти, о чем ранее заявлял сам игрок.

Однако, уже на первой тренировке вернувшийся из аренды во франкфуртском Айнтрахте 23-летний футболист занимался отдельно от остальной группы напарников, вместе с Ферланом Менди проходя курсы восстановления от мышечной травмы.

Испанская пресса сообщает, что такой сценарий развития событий стал причиной для желания Реала выставить игрока на трансферный рынок, но при этом "галактикос" будут придерживаться одного условия — сумма отступных за их исполнителя должна быть приближена к 63 млн евро, которые в свое время заплатил сам мадридский клуб.

Однако, портал Transfermarkt оценивает сербского нападающего, забившего в прошлом сезоне четыре гола и отдавшего две голевые передачи за 23 матча, всего в 20 млн евро.