Италия

22-летний футболист является приоритетной трансферной целью "орлят".

Нападающий миланского Интера Андреа Пинамонти может продолжить свою карьеру во французском чемпионате. Об этом сообщает Get French Football News.

По информации источника, в услугах 22-летнего итальянца заинтересована Ницца, которая считает форварда приоритетной целью.

В прошедшем сезоне Пинамонти провел десять поединков, в которых отметился одним голом. Его действующий контракт с "нерадзурри" рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, в предстоящем сезоне Ниццу будет возглавлять Кристоф Галтье, который в прошедшей кампании привел Лилль к чемпионству.

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