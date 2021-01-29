Италия

Рома и Интер готовят арендный обмен.

В понедельник, 29 января, представители Интера и Ромы обсудят возможность обмена Алексиса Санчеса и Эдина Джеко — сообщает Footbal Italia.

Речь идет об аренде до конца сезона, однако проблемой является тот факт, что при одинаковой зарплате футболистов (примерно 7,5 миллионов евро в год), поскольку Санчес прибыл в Интер из Манчестер Юнайтед, его зарплата облагается дополнительным налогом. В результате, если сделка состоится, Роме придется, помимо зарплаты футболиста, заплатить еще около 3 миллионов евро налоговому ведомству Италии.

Чтобы "компенсировать" Роме затраты, Интер предлагает в "довесок" к Санчесу еще и аренду нападающего Андреа Пинамонти.

В нынешнем сезоне Серии А Санчес сыграл за Интер 12 матчей (2 гола), а Пинамонти — 2 матча (0). Джеко сыграл за Рому в чемпионате 15 матчей (7 голов).

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