Италия

Миланский клуб в новом сезоне решил в полной мере обыграть свое прозвище.

Двумя неделями ранее миланский Интер презентовал новый комплект домашней формы, разработанный дизайнерами технического спонсора команды — компанией Nike.

Теперь, очередь дошла и до гостевого обмундирования "нерадзурри", который в новом сезоне получит достаточно интересное оформление.

Футболки, преимущественно, выполнены в традиционном белом цвете, слегка затеняемом за счет равномерных полос сероватого оттенка.

Однако, главным атрибутом новой гостевой формы стало расположенное по всему периметру лицевой стороны экипировки изображение змеи, выполненного в оттенках темно-синего цвета, что соответствует прозвищу клуба.

Воротник, имеющий вырез треугольной формы на тыльной стороне, и манжеты рукавов выполнены в светло-синих тонах, а фирменный свуш Nike и логотип клуба изображены в черном цвете.

Шорты в новом гостевом комплекте Интера будут использоваться белого цвета, с одинарной боковой полосой, которая продлевает собой аналогичную, расположенную на футболке.