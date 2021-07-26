Италия

Полузащитник может перебраться в чемпионат Италии.

Джердан Шакири привлек интерес нескольких итальянских клубов в текущее летнее трансферное окно.

Как сообщает Goal, Наполи и Лацио готовы выложить за игрока швейцарской сборной порядка 15 миллионов фунтов.

Отметим, что стоимость данного футболиста, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 12 млн евро.

В прошедшем сезоне Шакири отыграл всего 22 матча (819 минут), отметившись голом и четырьмя результативными передачами.

Напомним, что швейцарец ранее выразил желание вернуться в Италию и играть под руководством Сарри.