Полузащитник может перебраться в чемпионат Италии.
Джердан Шакири, getty images
26 июля 2021, 20:25
Джердан Шакири привлек интерес нескольких итальянских клубов в текущее летнее трансферное окно.
Как сообщает Goal, Наполи и Лацио готовы выложить за игрока швейцарской сборной порядка 15 миллионов фунтов.
Отметим, что стоимость данного футболиста, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 12 млн евро.
В прошедшем сезоне Шакири отыграл всего 22 матча (819 минут), отметившись голом и четырьмя результативными передачами.
Напомним, что швейцарец ранее выразил желание вернуться в Италию и играть под руководством Сарри.