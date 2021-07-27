Специалист признался, что имел предложение от мадридского клуба.
Массимилиано Аллегри, getty images
27 июля 2021, 18:55
Главный тренер туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри признался, что получал предложение возглавить Реал, но ответил отказом.
"Спасибо президенту Реала за предоставленную мне возможность возглавить великий клуб. Но я выбрал Ювентус из-за любви. Я верю в эту команду.
Будет очень интересно поработать с этими футболистами в качестве тренера, но и больших побед никто не отменял. В нашем деле это самое важное", — сказал Аллегри.
Вероятно, специалист имел в виду приглашение после отставки Зинедина Зидана с поста тренера "сливочных".
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.