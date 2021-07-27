Главный тренер туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри признался, что получал предложение возглавить Реал, но ответил отказом.

"Спасибо президенту Реала за предоставленную мне возможность возглавить великий клуб. Но я выбрал Ювентус из-за любви. Я верю в эту команду.

Будет очень интересно поработать с этими футболистами в качестве тренера, но и больших побед никто не отменял. В нашем деле это самое важное", — сказал Аллегри.

Вероятно, специалист имел в виду приглашение после отставки Зинедина Зидана с поста тренера "сливочных".

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