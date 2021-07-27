Италия

Специалист признался, что имел предложение от мадридского клуба.

Главный тренер туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри признался, что получал предложение возглавить Реал, но ответил отказом.

"Спасибо президенту Реала за предоставленную мне возможность возглавить великий клуб. Но я выбрал Ювентус из-за любви. Я верю в эту команду.

Будет очень интересно поработать с этими футболистами в качестве тренера, но и больших побед никто не отменял. В нашем деле это самое важное", — сказал Аллегри.

Вероятно, специалист имел в виду приглашение после отставки Зинедина Зидана с поста тренера "сливочных".

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.