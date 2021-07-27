Виктор Коваленко уже вернулся к занятиям.
Виктор Коваленко, Getty Images
27 июля 2021, 22:56
Украинский хавбек Аталанты Виктор Коваленко восстановился после травмы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Известно, что украинец впервые после повреждения, из-за которого не сыграл на Евро-2020, провел полную тренировку в общей группе игроков.
Что касается Руслана Малиновского, то после операции на животе футболист продолжает восстановление. 27 июля Руслан сдавал индивидуальные атлетические тесты.
Отметим, что в ближайшее время Аталанта проведет два спарринга, прежде чем начать сезон в Серии А. 31 июля команда Гасперини сразится с Порденоне, а 7 августа — с Вест Хэмом.
В Серии А бергамцы стартуют поединком против Торино, который состоится 21 августа в 21:45 по Киеву.
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