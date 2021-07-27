Италия

Виктор Коваленко уже вернулся к занятиям.

Украинский хавбек Аталанты Виктор Коваленко восстановился после травмы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Известно, что украинец впервые после повреждения, из-за которого не сыграл на Евро-2020, провел полную тренировку в общей группе игроков.

Что касается Руслана Малиновского, то после операции на животе футболист продолжает восстановление. 27 июля Руслан сдавал индивидуальные атлетические тесты.

Отметим, что в ближайшее время Аталанта проведет два спарринга, прежде чем начать сезон в Серии А. 31 июля команда Гасперини сразится с Порденоне, а 7 августа — с Вест Хэмом.

В Серии А бергамцы стартуют поединком против Торино, который состоится 21 августа в 21:45 по Киеву.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.