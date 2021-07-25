Италия

Тифози в Бергамо протестуют против политики семейства Перкасси.

Аталанта третий сезон подряд выступит в Лиге чемпионов, однако вместо того, чтобы заниматься усилением команды, владельцы клуба заботятся только о своей выгоде — уверены болельщики "богини".

Тифози недовольны тем, что клуб расстается с ведущими исполнителями. В Тоттенхэм ушел вратарь Пьерлуиджи Голлини, практически решен вопрос с уходом защитника Кристиана Ромеро. Но при этом руководство не спешит усиливать состав.

"Перкасси стараются заработать на всем: сезонных абонементах, товарищеских матчах, трансферах", – гласит баннер, размещенный болельщиками рядом с тренировочным центром в Зингонии.

Сообщается, что Аталанта ведет переговоры с Ювентусом о приобретении Мериха Демирала.