Италия

Итальянский защитник Алессандро Флоренци не нужен новому тренеру "волков" Жозе Моуринью.

Итальянский защитник римской Ромы Алессандро Флоренци, который в прошлом сезоне выступал за ПСЖ на правах аренды, может покинуть клуб уже в летнее трансферное окно.

По информации итальянского издания Calciomercato, новый наставник "волков" Жозе Моуринью не рассчитывает на защитника и готов расстаться с футболистом.

По информации источника, итальянец сообщил своему близкому окружению, что покинет Рому этим летом.

Однако, никаких официальных предложений о трансфере защитника римский клуб не получил, хотя официально выставил футболиста на трансфер.

В прошлом сезоне Флоренци провел в составе ПСЖ 31 матч, в которых отметился двумя голами и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Моуринью хочет видеть Яремчука в Роме.