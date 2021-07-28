Италия

Форвард сборной Украины может перебраться в итальянский клуб.

Нападающий Гента Роман Яремчук в летнее трансферное окно может перебраться в итальянскую Серию А. Об этом сообщает Voetbalkrant со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в услугах 25-летнего форварда сборной Украины заинтересована Рома, где кандидатуру украинца предложил наставник "волков" Жозе Моуриньо, которому не удалось заполучить Сердара Азмуна.

Ранее сообщалось, что Яремчук уже согласовал контракт с Бенфикой, однако клубы не могут договориться о сумме трансфера — бельгийский клуб настаивает на 25 миллионах евро.

В минувшем сезоне Яремчук провел 43 матча, в которых забил 23 мяча и отдал 8 ассистов.

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