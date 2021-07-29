Италия

Турецкий защитник Мерих Демирал может сменить Ювентус на Аталанту.

Аталанта всерьез заинтересована в приобретении турецкого защитника Ювентуса Мериха Демираля

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, руководство Аталанты, в поисках потенциальной замены Кристиану Ромеро, обратила внимание на защитника туринцев Демираля.

По информации источника, в приобретении футболиста сборной Турции заинтересован лично наставник "нерадзурри" Джан Пьеро Гасперини, который просит подписать футболиста уже в ближайшее время.

Ожидается, что туринцы хотят получить от продажи своего защитника около 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Торино арендовал полузащитника Пьяцу у Ювентуса.