Хорватский вингер проведет сезон в стане "быков".
Марко Пьяца (справа), фото Торино
28 июля 2021, 19:39
Торино подписал вингера Ювентуса Марко Пьяцу на правах арендного соглашения, сообщает официальный сайт "быков".
Вторая команда Турина оставила за собой право полноценного трансфера хорватского футболиста.
В прошлом сезоне Марко Пьяца на правах арендного соглашения играл в Дженоа, отметившись тремя голами и двумя ассистами в 35 матчах.
Напомним, что лидер Торино Андреа Белотти не уверен относительно своего будущего в стане "быков".