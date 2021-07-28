Италия

Хорватский вингер проведет сезон в стане "быков".

Торино подписал вингера Ювентуса Марко Пьяцу на правах арендного соглашения, сообщает официальный сайт "быков".

Вторая команда Турина оставила за собой право полноценного трансфера хорватского футболиста.

В прошлом сезоне Марко Пьяца на правах арендного соглашения играл в Дженоа, отметившись тремя голами и двумя ассистами в 35 матчах.

Напомним, что лидер Торино Андреа Белотти не уверен относительно своего будущего в стане "быков".