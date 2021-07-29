Италия

Защитник Милана прокомментировал трансфер голкипера в ПСЖ.

После неудачной попытки итальянского Милана продлить контракт с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой, новоиспеченный чемпион Европы в составе сборной Италии окончательно завершил свой переход во французский Пари Сен-Жермен, после чего на него обрушился гнев фанатов "россонери".

Однако, в одном из своих последних интервью защитник Милана Давиде Калабрия намекнул на то, что на уход вратаря могли повлиять некоторые факторы, которые не находились в поле зрения журналистов и публики.

"Мы с Джиджи все еще остаемся друзьями, даже если наша карьера пошла по разным тропинкам. Есть вещи, о которых никто не знает. Они могли повлиять на этот трансфер. Однако, сейчас уже все успели принять свои решения и взять на себя ответственность за выбор будущего.

Только время покажет, кто оказался прав в той ситуации. Когда вы делаете подобные шаги в своей карьере, должны быть взвешены все возможные риски. Я уважаю решение Доннаруммы, и надеюсь, что он добьется успеха, но это не уменьшит моего сожаление от того факта, что его больше нет в Милане".

Также, Калабрия оставил напутственные слова и для покинувшего клуб турецкого полузащитника Хакана Чалханоглу: "В этой ситуации тоже могу сказать, что мы не до конца осведомлены о всех деталях, поэтому комментировать что-либо не имеет смысла. Если он думает, что был прав — его выбор, ничего страшного. Я желаю Хакану только самого лучшего. Буду счастлив встретится с ним в дерби Милана, но сделаю все, чтобы мой клуб победил", — подытожил футболист.

Напомним, что Давиде Калабрия лишь недавно поставил свою подпись под новым соглашением с Миланом.