Италия

Иван Илич стал полноправным игроком "мастиффов".

Верона и Манчестер Сити согласовали трансфер Ивана Илича — сообщает Sky Sport Italia.

"Мастиффы" заплатят "горожанам" 7,5 миллиона евро за сербского полузащитника, который минувший сезон отыграл за Верону на правах аренды.

В послужном списке 20-летнего Ивана 2 матча за национальную сборную Сербии и выступления в составе Црвены Звезды (2 матча во всех турнирах, 0 голов), Земуна (16, 3), Бреды (24, 4) и Вероны (30, 3).