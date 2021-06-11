Италия

Капитан остается в клубе.

Полузащитник Вероны Мигел Велозу продлил контракт с клубом до 2022 года, об этом сообщается на официальном сайте итальянской команды.

Португальский хавбек проведет третий сезон в клубе. За два года 35-летний футболист принял участие в 57 матчах Вероны, в которых забил 5 голов и отдал 8 результативных передач.

В минувшем сезоне Верона заняла десятое место в Серии A. В июне команду возглавил Эусебио Ди Франческо.

Напомним, что в период с 2012 по 2016 год Велозу выступал в составе киевского Динамо, вместе с которым он стал двукратным чемпионом Украины и один раз победителем Кубка страны.