Италия

51-летний итальянец сменил на своей должности Ивана Юрича.

Верона на своем официальном сайте объявила о назначении нового главного тренера, которым стал Эусебио Ди Франческо.

Соглашение с 51-летним итальянским специалистом рассчитано на два года. На своем посту Эусебио сменил ранее ушедшего наставника Ивана Юрича.

Последним местом работы Ди Франческо был Кальяри, с которым лишь только сегодня было подписано расторжение контракта, несмотря на то, что специалист был уволен еще в конце февраля этого года.

По итогам минувшего сезона Верона заняла 10-е место в турнирной таблице Серии А.

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