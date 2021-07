Верона удивила всех цветом третьего комплекта формы на новый сезон Серии А.

Цветами не только "мастиффов", но и вообще города, является желто-синими, именно в таких цветах выступала и Верона, и ее заклятые враги из Кьево, ныне обанкротившегося. Однако третий комплект Вероны будет... чисто зеленым.

Клуб привел два аргумента в пользу этого выбора.

Первый связан со старейшем из ныне действующих на планете забегом Drappo Verde (verde – зеленый), который проводился уже более 600 раз. При этом в данном забеге в свое время принимал великий автор Божественной комедии Данте Алигьери, 700-летие со дня смерти которого отмечают в этом году в Италии.

Второй — напоминание о заботе об экологии и о том, что комплект формы Вероны на сезон-2021/22 создан исключительно из переработанного пластика.

