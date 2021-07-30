Италия

Итальянский клуб заплатит за 23-летнего бразильца 15 миллионов евро.

Сассуоло имеет на руках несколько предложений по своему ключевому центральному полузащитнику Мануэлю Локателли, главным фаворитом на которого является туринский Ювентус.

Стороны еще не согласовали этот трансфер, однако итальянский клуб уже определился с потенциальной заменой для 23-летнего итальянца.

Как сообщает журналист Николо Скира, Сассуоло согласовал все необходимые условия для подписания центрхава Гремио Матеуса Энрике, включая личный контракт (до 2025 года).

Боссы "нероверди" заплатят за 23 летнего бразильца 12 миллионов евро + 3 миллиона евро в качестве бонусов.

Подписание всех необходимых бумаг произойдет после Олимпиады-2020 в Токио, где Матеус Энрике выступает в составе олимпийской сборной Бразилии.