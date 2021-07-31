Боссы "нероверди" отказываются идти на уступки и рассматривать вариант аренды с правом выкупа.
Мануэль Локателли, Getty Images
31 июля 2021, 00:59
Сассуоло имеет на руках несколько предложений по своему ключевому центральному полузащитнику Мануэлю Локателли, главным фаворитом на которому изначально является туринский Ювентус.
Правда, этот статус "фаворита" сохраняется "старой синьорой" только из-за желания самого 23-летнего итальянца присоединиться к Ювентусу, тогда как в финансовом плане и переговорном процессе с Сассуоло у туринцев по-прежнему никакого прогресса.
Как сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио, 30 августа 2021 года клубы провели очередную, третью, встречу с целью обсудить трансфер Локателли, однако сдвинуться с "мертвой точки" толком не получилось.
Сассуоло категорически отвергает варианты с арендой, а тем более двухгодичной, и обязательным правом выкупа. Только полноценная продажа здесь и сейчас. Президент "нероверди" и сам подтверждал, что Арсенал предлагал "серьезную сумму" по итальянскому хавбеку, но именно предпочтение Локателли переехать в Турин до сих пор оставляет Ювентус в переговорном процессе (с Мануэлем уже давно согласован личный контракт).
В конечном итоге, по информации источника, Ювентус решил взять три-четыре дня, чтобы обдумать дальнейшие свои действия. Единственно, чего удалось добиться боссам "старой синьоры" за весь этот период — снизить процент от следующей продажи футболиста с 25% до 15%, но это можно считать мелочью на фоне вышеупомянутых колоссальных разногласий.
Стоит отметить, что Сассуоло ранее выставил дедлайн, до которого Мануэль Локателли сможет сменить клубную прописку — 8 августа. После этого никаких переговоров клуб вести не будет. Возможный провал Ювентуса в переговорном процессе может стать причиной активизации других заинтересованных сторон, при чем ранее не участвовавших в борьбе за Локателли.