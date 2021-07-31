Италия

Боссы "нероверди" отказываются идти на уступки и рассматривать вариант аренды с правом выкупа.

Сассуоло имеет на руках несколько предложений по своему ключевому центральному полузащитнику Мануэлю Локателли, главным фаворитом на которому изначально является туринский Ювентус.

Правда, этот статус "фаворита" сохраняется "старой синьорой" только из-за желания самого 23-летнего итальянца присоединиться к Ювентусу, тогда как в финансовом плане и переговорном процессе с Сассуоло у туринцев по-прежнему никакого прогресса.

Как сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио, 30 августа 2021 года клубы провели очередную, третью, встречу с целью обсудить трансфер Локателли, однако сдвинуться с "мертвой точки" толком не получилось.

Сассуоло категорически отвергает варианты с арендой, а тем более двухгодичной, и обязательным правом выкупа. Только полноценная продажа здесь и сейчас. Президент "нероверди" и сам подтверждал, что Арсенал предлагал "серьезную сумму" по итальянскому хавбеку, но именно предпочтение Локателли переехать в Турин до сих пор оставляет Ювентус в переговорном процессе (с Мануэлем уже давно согласован личный контракт).

В конечном итоге, по информации источника, Ювентус решил взять три-четыре дня, чтобы обдумать дальнейшие свои действия. Единственно, чего удалось добиться боссам "старой синьоры" за весь этот период — снизить процент от следующей продажи футболиста с 25% до 15%, но это можно считать мелочью на фоне вышеупомянутых колоссальных разногласий.

Стоит отметить, что Сассуоло ранее выставил дедлайн, до которого Мануэль Локателли сможет сменить клубную прописку — 8 августа. После этого никаких переговоров клуб вести не будет. Возможный провал Ювентуса в переговорном процессе может стать причиной активизации других заинтересованных сторон, при чем ранее не участвовавших в борьбе за Локателли.