Италия

Алжирский полузащитник Милана Исмаэль Беннасер простит товарищеский матч с Ниццой из-за заболевания.

Алжирский полузащитник Милана Исмаэль Беннасер подхватил коронавирусную инфекцию, сообщает клубная пресс-служба.

Милан сделал официальное заявление, в котором сообщил, что полузащитник пропустит товарищеский матч против Ниццы из-за позитивного теста на COVID-19.

Сообщается, что Беннасер переносит инфекционную болезнь бессимптомно и продолжает тренироваться дома.

Отмечается, что алжирец не контактировал с другими футболистами Милана на протяжении недели. Результаты тестов у остальных футболистов Милана показали негативный результат.

Новый сезон Серии А Милан начнет матчем против Сампдории. Игра запланирована на 23 августа.

Ранее сообщалось, что Милан намерен предложить новый контракт Симону Кьеру.