Италия

Страж ворот намерен уйти свободным агентом.

Руководство амстердамского Аякса договорилось с Лионом о переходе вратаря Андре Онана.

Многочисленные французские источники утверждают, что Лион и Аякс договорились о выплате 6 миллионов евро за камерунца.

Но с подписанием вратаря у Лиона могут возникнуть проблемы. Дело в том, что Онана не желает продолжать карьеру во французском клубе.

Кипер хотел бы стать игроком миланского Интера летом 2022 года и присоединиться на правах свободного агента, так как его контракт с Аяксом истечет.

Tuttomercatoweb и вовсе сообщает, что переговоры между Интером и Онана уже состоялись. Клуб и футболист договорились, что Онана станет наследником Самира Хандановича.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.