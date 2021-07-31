Виктор Коваленко против игроков Порденоне, ФК Аталанта
31 июля 2021, 23:30
Аталанта провела товарищеский поединок с Порденоне из итальянской Серии Б в рамках подготовки к новому сезону, в котором подопечные Джан Пьеро Гасперини ожержали непростую победу со счетом 2:1.
Обыденный спарринг во время тренировочного сбора привлек внимание украинских болельщиков тем, что автором победного для бергамасков гола стал наш соотечественник Виктор Коваленко.
Для 25-летнего украинского полузащитника этот гол стал первым в футболке Аталанты, пусть и не в официальных матчах.
Обзор матча (гол Коваленко — 02:27):
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