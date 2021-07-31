Украинский хавбек вывел свое команду вперед на 74-й минуте.
Виктор Коваленко, Аталанта
31 июля 2021, 19:26
Аталанта провела товарищеский поединок с Порденоне из итальянской Серии Б в рамках подготовки к новому сезону.
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу бергамасков, но, что более интересно, победный мяч записал на свой счет украинский полузащитник Виктор Коваленко.
При ничейном счете на 74-й минуте 25-летний хавбек успешно замкнул передачу Роберто Пикколи и принес своей команде непростую победу.
Напомним, ранее появлялась информация о том, что Коваленко может продолжить карьеру в Болонье, Специи, Эмполи и других клубах, однако, как мы видим, украинец на данный момент готовится к старту сезона Серии А вместе с Аталантой.
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