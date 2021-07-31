Италия

Украинский хавбек вывел свое команду вперед на 74-й минуте.

Аталанта провела товарищеский поединок с Порденоне из итальянской Серии Б в рамках подготовки к новому сезону.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу бергамасков, но, что более интересно, победный мяч записал на свой счет украинский полузащитник Виктор Коваленко.

При ничейном счете на 74-й минуте 25-летний хавбек успешно замкнул передачу Роберто Пикколи и принес своей команде непростую победу.

#AtalantaPordenone | 2-1 | 74'



🇺🇦 #Piccoli tiene in campo il pallone e serve a rimorchio #Kovalenko, che piazza sul secondo palo!

🇺🇦 Piccoli keeps the ball in play and crosses for Kovalenko, who scores at the back post!#GoAtalantaGo ⚫🔵 pic.twitter.com/YHJGWod2wY — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 31, 2021

Напомним, ранее появлялась информация о том, что Коваленко может продолжить карьеру в Болонье, Специи, Эмполи и других клубах, однако, как мы видим, украинец на данный момент готовится к старту сезона Серии А вместе с Аталантой.

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