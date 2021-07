Аталанта провела товарищеский поединок с Порденоне из итальянской Серии Б в рамках подготовки к новому сезону.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу бергамасков, но, что более интересно, победный мяч записал на свой счет украинский полузащитник Виктор Коваленко.

При ничейном счете на 74-й минуте 25-летний хавбек успешно замкнул передачу Роберто Пикколи и принес своей команде непростую победу.

#AtalantaPordenone | 2-1 | 74'



Piccoli tiene in campo il pallone e serve a rimorchio Kovalenko, che piazza sul secondo palo!

Piccoli keeps the ball in play and crosses for Kovalenko, who scores at the back post!