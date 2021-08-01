Италия

Форвард проводит четвертый сезон за основной состав своей команды.

Туринский Ювентус, в надежде отыскать перспективного футболиста на южноамериканском рынке, сосредоточил внимание на фигуре юного нападающего бразильского Санта Жорже Кайо, который за свою карьеру на профессиональном уровне сумел отыграть уже 28 поединков, растянувшихся на четыре сезона национального первенства.

19-летний футболист при этом имеет внушительные показатели результативности — восемь голов и три голевые передачи, как для своего возраста, а также завершающийся в последний день 2021-го года контракт.

Этим и воспользовались "зебры", предложив за талантливого исполнителя скромные 2,5 млн евро, а также обеспечив Сантосу получение 5% от суммы последующей продажи игрока.

Контракт Кайо в Ювентусе будет рассчитал до 2026-го года, а заработная плата составит 1,5 млн евро, к которым в последствии могут добавиться различные бонусы.

Стоит отметить, что портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 млн евро.