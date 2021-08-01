Италия

Аргентинский форвард покинет миланский клуб, если не продлит контракт.

Будущее нападающего Лаутро Мартинеса в Интере находится под вопросом, поскольку из-за смены агентов у сторон появились определенные проблемы с продлением контракта, которое планировалось еще с февраля этого года.

Как сообщает журналист Николо Скира, 23-летний аргентинец покинет стан "нерадзурри" только в том случае, если окончательно откажется подписывать новое соглашение.

Среди заинтересованных клубов отмечается мадридский Атлетико, который уже успел предложить за Лаутаро в общей сложности 50 миллионов евро (40 миллионов евро + 10 миллионов евро в качестве бонусов).

Впрочем, данное предложение не устроило Интер, который запрашивает за аргентинского форварда 80-90 миллионов евро.

Ранее появлялась информация, что лондонский Арсенал также связывался с "нерадзурри" по Лаутаро Мартинесу.