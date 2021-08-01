Австрийский форвард Марко Арнаутович продолжит карьеру в итальянской Серии А.
Марко Арнаутович. ФК Болонья
01 августа 2021, 19:55
Итальянская Болонья официально объявила о переходе австрийского форварда Марко Арнаутовича, передает клубная пресс-служба.
По официальным данным, Арнаутович подписал контракт с Болоньей на два года — до лета 2023. Китайский Шанхай Порт получил за трансфер футболиста около трех миллионов евро. О финансовой составляющей личного контракта никакой информации нет.
Арнаутович перешел в китайский Шанхай Порт в 2019 году. За это время австриец провел в составе китайского клуба 39 матчей и сумел поразить ворота соперников 20 раз.
Ранее сообщалось, что в Болонье подтвердили факт предложения Тоттенхэма по Томиясу.