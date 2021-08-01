Италия

Австрийский форвард Марко Арнаутович продолжит карьеру в итальянской Серии А.

Итальянская Болонья официально объявила о переходе австрийского форварда Марко Арнаутовича, передает клубная пресс-служба.

𝘖𝘍𝘍𝘐𝘊𝘐𝘈𝘓 ✍️#Arnautovic is a new Bologna player 😍



🟥 𝙒𝙀𝙇𝘾𝙊𝙈𝙀 𝙈𝘼𝙍𝙆𝙊 🟦#ForzaBFC #WeAreOne — Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) August 1, 2021

По официальным данным, Арнаутович подписал контракт с Болоньей на два года — до лета 2023. Китайский Шанхай Порт получил за трансфер футболиста около трех миллионов евро. О финансовой составляющей личного контракта никакой информации нет.

Арнаутович перешел в китайский Шанхай Порт в 2019 году. За это время австриец провел в составе китайского клуба 39 матчей и сумел поразить ворота соперников 20 раз.

Ранее сообщалось, что в Болонье подтвердили факт предложения Тоттенхэма по Томиясу.