Италия

Известный экс-защитник вспомнил о своей первой встрече с юным дарованием французского футбола.

Известный в прошлом итальянский центральный защитник Андреа Бардзальи, который завершил профессиональную карьеру в июле 2019-го года, после чего перебрался работать на компанию BBC в качестве эксперта, вспомнил историю о своей первой встречи с французским нападающим Килианом Мбаппе, которая пришлась на полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА образца сезона-2016/17.

"Я помню то чувство, которое возникло у меня во время нашей игры в Монте-Карло, когда я впервые противостоял Мбаппе. Он бежал на меня со скоростью 3000 км/ч. Помню, что после игры подошел к Паратичи, и сказал: "Чего нам нужно дождаться, чтобы подписать его?".

Однако мне тогда объяснили, что на таком пике популярности игрока практически невозможно подписать за адекватные деньги", — с сожалением заключил экс-футболист.

Также, Бардзальи дал совет Пауло Дибале относительно его возможностей улучшить свою карьеру: "Пауло должен перескочить на другой путь, а тренеры должны помочь ему это сделать. Ему срочно нужно отыскать себя. Безусловно, у него есть талант, то он должен научиться мыслить более глобально".

Напомним, что за 19 сезонов в профессиональном футболе Барздальи сменил шесть клубов, дольше всего задержавшись в туринском Ювентусе (2010 — 2019).