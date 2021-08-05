Италия

Следующие трансферные шаги клуба зависят от желания заполучить форварда со стороны миланского коллектива.

В случае, если информация о покупке лондонским Челси нападающего миланского Интера Ромелу Лукаку окажется достоверной, "змеям" придется всерьез подумать над вариантом для замены своего лидера атак.

Одним из наиболее реальных вариантов является приобретение "нерадзурри" форварда бергамаской Аталанты Дувана Сапаты, что также повлечет за собой новые трансферы в рамках Серии А, так как "Богиня" будет нуждаться в аналогичном усилении.

В коллективе Джан Пьеро Гасперини привыкли думать наперед, поэтому у них уже готовы сразу две идеи относительно того, как можно будет использовать возможную выручку от продажи своего колумбийского форварда.

В качестве потенциальных кандидатов для покупки, Аталанта рассматривает нападающих лондонского Челси и Торино, Тэмми Абрахама и Андреа Белотти соответственно.

При этом, оба варианта в итальянской прессе считают максимально приближенными к истине и доступными для реализации, так как форвард "быков" все еще не дал согласия на продление контракта, подходящего к завершению следующим летом, а англичанин окончательно потеряет место в составе, если в клуб придет Лукаку.

Портал Transfermarkt оценивает обоих футболистов примерно в 35 млн евро, а в прошлом сезоне они отметились схожей результативностью в примерно равно количестве сыгранны матчей: Абрахам за 32 игры забил 12 голов и отдал шесть голевых передач, а Белотти за 36 матчей отличился 13-ю голами, и совершил семь голевых пасов.