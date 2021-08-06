Италия

Датский полузащитник Кристиан Эриксен продолжает проходить восстановление.

Накануне датский полузащитник Кристиан Эриксен прибыл в расположение миланского Интера, где готов приступить к к процессу реабилитации.

Напомним, полузащитник пережил клиническую смерть во время матча Евро-2020 против национальной команды Финляндии. После чего датчанин успешно перенес тяжелую операцию на сердце.

По возвращению в стан Интера полузащитник назвал оптимальные строки возвращения на футбольное поле.

У меня все хорошо. Думаю, начну снова играть в футбол через 4-5 месяцев", – приводит слова Эриксена Nettavisen со ссылкой на Corriere dello Sport.

Ранее сообщалось, что Эриксен, скорее всего, не сможет выступать за Интер из-за запрета Федерации футбола Италии