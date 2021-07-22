Италия

У датского хавбека присутствуют проблемы с сердцем.

Датский полузащитник Кристиан Эриксен не будет допущен к матчам миланского Интера в Серии А, пока у него не будет удален кардиовертер-дефибриллятор.

Напомним, сердце Эриксена остановилось во время матча минувшего Евро-2020 против Финляндии, после чего ему провели операцию по имплантации небольшого дефибриллятора на случай дальнейших нарушений сердечной деятельности.

"Кристиан Эриксен не может быть допущен к матчам в Италии. Если у футболиста будет удален дефибриллятор, это будет подтверждением того, что патология устранена, и он сможет вернуться к матчам за Интер", — сказал член медицинского комитета Федерации футбола Италии, слова которого приводит Football-Italia со ссылкой на Radio Kiss Kiss.

Таким образом, если Эриксен хочет возобновить игровую карьеру, то в нынешних обстоятельствах он не сможет выступать за Интер и ему придется сменить клубную прописку.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.