У датского хавбека присутствуют проблемы с сердцем.
Кристиан Эриксен, Getty Images
22 июля 2021, 18:19
Датский полузащитник Кристиан Эриксен не будет допущен к матчам миланского Интера в Серии А, пока у него не будет удален кардиовертер-дефибриллятор.
Напомним, сердце Эриксена остановилось во время матча минувшего Евро-2020 против Финляндии, после чего ему провели операцию по имплантации небольшого дефибриллятора на случай дальнейших нарушений сердечной деятельности.
"Кристиан Эриксен не может быть допущен к матчам в Италии. Если у футболиста будет удален дефибриллятор, это будет подтверждением того, что патология устранена, и он сможет вернуться к матчам за Интер", — сказал член медицинского комитета Федерации футбола Италии, слова которого приводит Football-Italia со ссылкой на Radio Kiss Kiss.
Таким образом, если Эриксен хочет возобновить игровую карьеру, то в нынешних обстоятельствах он не сможет выступать за Интер и ему придется сменить клубную прописку.
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