Италия

Интер готов отпустить бельгийского хавбек бесплатно.

Центральный полузащитник миланского Интера Раджа Наингголан, вероятно, сменит клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Николо Скира, "нерадзурри" не будут удерживать 33-летнего бельгийца в своей команде и готовы отпустить его в другой клуб без платы за трансфер.

Отмечается, что Бешикташ по-прежнему заинтересован в Наингголане и пытается уговорить его переехать в Турцию, но для самого футболиста вариант с Кальяри, где он выступал на правах аренды, остается приоритетным.

В прошлом сезоне Раджа Наингголан провел в Серии А 26 поединков, в которых отметился одним забитым мячом.

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