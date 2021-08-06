Италия

Федерико Пасторелло высказался о протестах фанатов Интера из-за возможного ухода бельгийца в Челси.

Футбольный агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего Интера Ромелу Лукаку, отреагировал на протесты болельщиков "нерадзурри" из-за возможного перехода своего клиента в лондонский Челси.

"Всем спасибо за слова поддержки. Что бы ни произошло, скоро вы получите возможность узнать о причинах наших действий", — приводит слова Пасторелло Football Italia.

Ранее сообщалось, что президент миланского Интера Стивен Чжан был вынужден пойти на конфликт с генеральным директором Джузеппе Мароттой, а также главным тренером команды Симоне Индзаги, ради продажи бельгийского форварда в Челси.

Напомним, Ромелу Лукаку (98 матчей, 64 гола за национальную сборную) выступал за Андерлехт (98 матчей во всех турнирах, 41 гол), Челси (15, 0), Вест Бромвич (38, 17), Эвертон (166, 87), Манчестер Юнайтед (96, 42) и Интер (95, 64).