Италия

Датский защитник может продолжить свои выступления за Милан.

Милан пробует договорится о продлении контракта с датским защитником Симоном Кьером.

По информации La Gazzetta dello Sport, руководство миланского клуба готово повысить увеличить зарплату футболисту ради подписания нового контракта. В настоящее время зарплата игрока составляет 1,2 миллионов евро в год. Россонери предлагают 32-летнему датчанину € 1,5 миллионов за такой же период.

О продолжительности соглашения между футболистом и клубом никакой точной информации нет.

Напомним, Кьер перешел в Милан из испанской Севильи в январе 2020 года на правах аренды, а уже летом миланский клуб выкупил защитника, подписав с футболистом сборной Дании полноценный контракт.

Ранее сообщалось, что Милан близок к подписанию контракта с полузащитником Аталанты Йосипом Иличичем.