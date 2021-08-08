Уругвайский защитник обошелся "волкам" в 13 миллионов евро.
Матиас Винья, Рома
08 августа 2021, 18:23
Рома на своем официальном сайте объявила о подписании левого защитника Матиаса Виньи, права на которого принадлежали бразильскому Палмейрасу.
23-летний уругваец подписал с римским клубом контракт, рассчитанный до лета 2026 года.
Сумма трансфера составила 13 миллионов евро. Винья будет выступать в Роме под пятым номером.
В прошлом сезоне Матиас Винья провел за Палмейрас 22 поединка во всех турнирах, в которых ему удалось забить 2 мяча и отдать 3 результативные передачи.
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