Италия

"Фиалки" хотят выручить с трансфера испанского фулбека 13 миллионов евро.

Правый защитник Поль Лирола может покинуть Фиорентину в летнее трансферное окно, поэтому "фиалки" вынуждены рассматривать кандидатуры на его замену.

Как сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио, 23-летний испанец близок к переходу в Марсель, который готов заплатить за него 12 миллионов евро. Итальянский клуб, в свою очередь, требует 13 миллионов евро за своего футболиста.

Если переезд Лиролы во Францию или в любой другой клуб все-таки состоится, то Фиорентина сосредоточится на подписании правого фулбека лондонского Челси Давиде Дзаппакосты, в котором заинтересованы ряд других клубов из Серии А (Милан, Интер и Аталанта).

В прошлом сезоне Дзаппакоста выступал на правах аренды за Дженоа, за который он провел 25 поединков в чемпионате Италии, забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.

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