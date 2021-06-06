Также клуб из Бергамо рассматривает два альтернативных итальянцу варианта.
Давиде Дзаппакоста, getty images
06 июня 2021, 14:01
Защитник Челси Давиде Дзаппакоста может в текущее трансферное окно перебраться в Италию.
По информации в Twitter Николо Скиры, 28-летним футболистом заинтересовалась Аталанта.
Минувший сезон итальянец провел в аренде в Дженоа, за который сыграл 25 матчей, забив 4 гола и отдав 2 голевые передачи.
Отмечается, что в случае неудачи с данным трансфером, "бергамаски" рассмотрят варианты подписания Габриэла Гудмундссона (Гронинген) и Альфонсо Педрасы (Вильярреал).
Transfermarkt оценивает Дзаппакосту в 8 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что на Дзаппакосту также нацелились Интер и Милан.