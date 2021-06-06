Италия

Также клуб из Бергамо рассматривает два альтернативных итальянцу варианта.

Защитник Челси Давиде Дзаппакоста может в текущее трансферное окно перебраться в Италию.

По информации в Twitter Николо Скиры, 28-летним футболистом заинтересовалась Аталанта.

Минувший сезон итальянец провел в аренде в Дженоа, за который сыграл 25 матчей, забив 4 гола и отдав 2 голевые передачи.

Отмечается, что в случае неудачи с данным трансфером, "бергамаски" рассмотрят варианты подписания Габриэла Гудмундссона (Гронинген) и Альфонсо Педрасы (Вильярреал).

Transfermarkt оценивает Дзаппакосту в 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на Дзаппакосту также нацелились Интер и Милан.