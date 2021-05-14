Миланские клубы ищут усиление фланга обороны.
Давиде Дзаппакоста, getty images
14 мая 2021, 21:29
Давиде Дзаппакоста привлек внимание двух миланских клубов, Интера и Милана, в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает Calciomercato, в футболисте лично заинтересован Антонио Конте, который подписал защитника в Челси.
Отметим, что за подходящий к концу сезон Дзаппакоста провел в стане Дженоа на правах арендного соглашения.
Напомним, что еще прошлым летом лондонский Челси хотел продать итальянского защитника.