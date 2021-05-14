Италия

Миланские клубы ищут усиление фланга обороны.

Давиде Дзаппакоста привлек внимание двух миланских клубов, Интера и Милана, в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает Calciomercato, в футболисте лично заинтересован Антонио Конте, который подписал защитника в Челси.

Отметим, что за подходящий к концу сезон Дзаппакоста провел в стане Дженоа на правах арендного соглашения.

Напомним, что еще прошлым летом лондонский Челси хотел продать итальянского защитника.