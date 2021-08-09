Италия

"Нерадзурри" пытаются договориться с Миной Райолой, агентом фулбека.

Правый латераль ПСВ Дензел Думфрис в летнее трансферное окно может перебраться в итальянскую Серию А.

Как сообщает журналист Николо Скира, Интер продолжает искать замену для ушедшего в Пари Сен-Жермен Ашрафа Хакими и пытается заполучить 25-летнего нидерландца.

За Думфриса "нерадзурри" готовы заплатить 15 миллионов евро, при этот миланский клуб параллельно ведет переговоры с агентом футболиста Миной Райолом с целью согласовать финансовые условия контракта до 2025 года.

Официальное предложение ПСВ руководство Интера запланировало на эту неделю. Ранее появлялась информация об интересе к Дензелу Думфрису со стороны Эвертона.