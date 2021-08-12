Уругвайский полузащитник Динамо может сменить клуб уже в летнее трансферное окно.
Карлос де Пена. Фото Динамо Киев
12 августа 2021, 08:50
Уругвайский вингер киевского Динамо Карлос де Пена интересен клубам из итальянской Серии А.
Как сообщает издание Calciomercato, футболист заинтересовал Фиорентину, Кальяри и Верону.
К слову, контракт Де Пены с киевским Динамо истекает в конце 2021 года. Футболист не намерен продлевать нынешнее соглашение с клубом, поэтому руководство "бело-синих" намерено продать уругвайца этим летом.
По информации источника, Де Пена хочет получить от нового клуба трехлетний контракт с зарплатой менее чем в 1 миллион евро в год.
Ранее сообщалось, что Динамо подписало контракт с 17-летним литовским полузащитником.