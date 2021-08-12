Италия

Иван Илич продолжит карьеру в чемпионате Италии.

Верона официально объявила о подписании на постоянно основе центрального полузащитника Ивана Илича, права на которого ранее принадлежали Манчестер Сити.

20-летний серб подписал с итальянским клубом, за который в прошлом сезоне выступал на правах аренды, долгосрочный контракт до лета 2026 года.

Финансовые детали сделки не уточняются. По информации Transfermarkt, на продаже Илича "горожане" заработали 7,5 миллионов евро.

В прошлом сезоне Иван Илич провел за Верону 30 поединков, в которых забил 3 мяча.

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