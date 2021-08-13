Италия

Украинский полузащитник провел на поле 86 минут.

Специя в рамках 1/32 финала Кубка Италии играла против представителя Серии Б Порденоне и добилась победы со счетом 3:1.

Виктор Коваленко вышел в стартовом составе команды и провел на поле 86 минут — его заменил Якопо Сала.

Порденоне — Специя 1:3

Голы: Фолоруншо, 51 — Эрлич, 39, Николау, 45+3, Колли, 83

Отметим, что Виктор Коваленко играет за Специю на правах аренды из Аталанты. В стане "бергамасков" у него всего один официальный матч и ни одного забитого мяча.

Напомним, что это был первый официальный матч нового тренера Специи Тиаго Мотты. Он сразу поставил украинца в старт.