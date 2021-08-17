Италия

Миланский клуб все еще ищет усиление для своей атаки, помимо Эдина Джеко.

Несмотря на недавно состоявшийся переход форварда римской Ромы Эдина Джеко в состав миланского Интера, который последовал сразу за трансфером Ромелу Лукаку в лондонский Челси, "змеи" все еще остались не полностью удовлетворенными своей комплектацией атакующей линии.

Интер и дальше продолжает следить за ситуацией относительно возможного перехода нападающего бергамаской Аталанты Дувана Сапаты, однако близость закрытия трансферного окна вынуждает "нерадзурри" подыскивать варианты и на других направлениях.

В данном контексте вполне обоснованным выглядит сообщение от итальянского подразделения Sky Sports о том, что миланский клуб переключил своем внимание на Воута Вегхорста из немецкого Вольфсбурга.

29-летний нидерландец в прошлом сезоне сумел на клубном уровне отличиться 25-ю голами и девятью голевыми передачами за 41 сыгранный поединок, а новый футбольный год начал для себя с гола + паса в каждом из двух сыгранных матчей Кубка Германии и немецкой Бундеслиги.

Его действующий контракт подходит к концу уже летом 2023-го года, поэтому Интер рассчитывает подписать его за сумму отступных в размере 15-20 млн евро, что позволит клубу сэкономить половину от стоимости того же Сапаты или Хоакина Корреа, к котором также проявлялся определенный интерес.