Футболист, с большой долей вероятности, останется в Аталанте.
Дуван Сапата, Getty Images
13 августа 2021, 09:23
В СМИ активно приписывали интерес миланского Интера к нападающему Аталанты Дувану Сапате.
Однако, как заявил агент колумбийского форварда, миланцы не делали никаких предложений игроку и клубу.
"На данный момент предложений не поступало. Интерне сделал предложение Дувану. Очевидно, что сам Дуван хотел бы попробовать себя в этом клубе. Но сейчас трансфер маловероятен", — сказал Фернандо Шена.
Отметим, Интер продал лондонскому Челси форварда Ромелу Лукаку за 115 миллионов евро. К слову, именно Сапата очень похож по стилю игры на бельгийца.
В минувшем сезоне 30-летний нападающий провел 49 матчей во всех турнирах за Аталанту, в которых забил 19 голов и отдал 13 результативных передач.
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