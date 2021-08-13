Италия

Футболист, с большой долей вероятности, останется в Аталанте.

В СМИ активно приписывали интерес миланского Интера к нападающему Аталанты Дувану Сапате.

Однако, как заявил агент колумбийского форварда, миланцы не делали никаких предложений игроку и клубу.

"На данный момент предложений не поступало. Интерне сделал предложение Дувану. Очевидно, что сам Дуван хотел бы попробовать себя в этом клубе. Но сейчас трансфер маловероятен", — сказал Фернандо Шена.

Отметим, Интер продал лондонскому Челси форварда Ромелу Лукаку за 115 миллионов евро. К слову, именно Сапата очень похож по стилю игры на бельгийца.

В минувшем сезоне 30-летний нападающий провел 49 матчей во всех турнирах за Аталанту, в которых забил 19 голов и отдал 13 результативных передач.

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