Италия

Нападающий получил травму.

Нападающий бергамаской Аталанты Дуван Сапата, которого в текущее трансферное окно слухи активно связывали с переходом в миланский Интер, будет вынужден пропустить стартовые поединки итальянской Серии А.

Как стало известно La Gazzetta dello Sport, колумбийский форвард получил травму колена правой ноги, в результате чего будет вынужден проходить процедуру восстановления, пока его команда на внутренней арене будет принимать участие в матчах против Торино и Болоньи.

Кроме того, Сапата также останется и в стороне от встреч своей национальной команды, которой уже в начале сентября предстоит проходить отборочный этап на чемпионат мира-2022 в Катаре матчами против Боливии и Парагвая.

Напомним, что миланский Интер до сих пор так и не выступил с предложением по данному футболисту, так как решил восполнить утрату Ромелу Лукаку приобретением Эдина Джеко.