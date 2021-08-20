Италия

Функционер рассказал, почему аргентинец покинул клуб.

Президент бергамкой Аталанты Антонио Перкасси сообщил, что Алехандро Гомес покинул клуб из-за дисциплинарных причин.

"Мне жаль снова говорить об этой истории, но продажа Алехандро Гомеса была осуществлена из-за недисциплинированности и не уважения к Аталанте. Больше мне добавить нечего", — гласит заявление Перкасси на сайте клуба.

Ранее Алехандро Гомес назвал свою версию причины ухода из Аталанты. Тренер бергамцев Джан Пьеро Гасперини сразу же ответил аргентинцу.

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