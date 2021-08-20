Италия

Новичок туринцев очень рад тому, что переход состоялся.

Мануэль Локателли прокомментировал свой переход в Ювентус, отметив, что туринцы всегда были его приоритетом.

"Эта футболка всегда была моей мечтой с детства. Если я здесь, это потому, что я этого заслуживаю, но предстоит еще много работы. Ювентус всегда был моим приоритетом. Переговоры длились долго, но сейчас я здесь, и это предмет большой гордости.

В моей спальне висели плакаты с изображениями Недведа, Дель Пьеро и Буффона. Я здесь и в распоряжении тренера", — приводит слова Локателли пресс-служба туринцев.

Контракт Локателли с Ювентусом будет рассчитан до лета 2026 года. В новом клубе он будет выступать под 27-м номером.